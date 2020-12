Basket, Champions League: Sassari crolla in casa contro i Bakken Bears (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi della Dinamo Sassari in Basketball Champions League. Tra lo stupore generale, gli isolani sono stati umiliati in casa dai Bakken Bears, sodalizio danese che, prima di oggi, non aveva ancora vinto una partita nella competizione continentale targata FIBA. Il risultato finale è stato un roboante 71-93. Gli ospiti hanno fatto scendere in campo otto giocatori di cui sette hanno superato la doppia cifra. Il migliore in assoluto è stato un De’Shawn Stephens che ha messo a referto una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. Sassari parte forte e domina il primo quarto. Gli isolani, che si affidano soprattutto a un Bendzius carichissimo, chiudono la prima frazione di gioco avanti di dieci punti sul 29-19. Al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi della Dinamoinball. Tra lo stupore generale, gli isolani sono stati umiliati indai, sodalizio danese che, prima di oggi, non aveva ancora vinto una partita nella competizione continentale targata FIBA. Il risultato finale è stato un roboante 71-93. Gli ospiti hanno fatto scendere in campo otto giocatori di cui sette hanno superato la doppia cifra. Il migliore in assoluto è stato un De’Shawn Stephens che ha messo a referto una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi.parte forte e domina il primo quarto. Gli isolani, che si affidano soprattutto a un Bendzius carichissimo, chiudono la prima frazione di gioco avanti di dieci punti sul 29-19. Al ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Bakken Bears Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo… - AnsaSardegna : Basket: Champions, Dinamo pronta a ipotecare ingresso playoff. Roster al completo per sfida casalinga con danesi Ba… - vivere_sardegna : Basket: Champions, Dinamo pronta a ipotecare ingresso playoff - CentotrentunoC : BASKET ?? #BasketballCL Nuovo format per la Basketball #ChampionsLeague, domani la Dinamo #Sassari affronta i Bakke… - BasketCity_net : -