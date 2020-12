Baroni si presenta | “Reggina | ho grandi motivazioni”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marcoè statoto in conferenza dalla. Così il nuovo allenatore: “Sono molto motivato. La classifica non è buona, ma sono convinto che si possa invertire la rotta con umiltà e con la convinzione di poter far bene. Avremo poco tempo per lavorare, ci sono gare ravvicinate, ma dobbiamo mettere determinazione e grinta. Sono stato convinto dalla voglia del presidente, ma devo anche dire che il calore di questa piazza non può lasciare indifferenti in una scelta del genere. Ecco perché ho accettato di buttarmi immediatamente in questa avventura. Saranno con me l’allenatore in seconda e il preparatore atletico. Voglio incontrare presto i giocatori per avere un contatto diretto, conosco le loro caratteristiche, potrei anche decidere di cambiare modulo. Non abbiamo troppo tempo a disposizione, dovremo essere bravi da ...