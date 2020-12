Baroni-Reggina fino a giugno | la foto della firma

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marcohato il contratto che lo legherà allaal prossimo. Alla fine la decisione è stata quella di non mettere opzioni legate a un particolare obiettivo. Ecco lasul contratto del nuovo allenatore amaranto che è stato presentato nella tarda mattinata.è stato assistito dall’amico manager Lorenzo De Santis insieme al procuratore Luca Puccinelli. Nel pomeriggio il primo allenamento con il nuovo club, sabato esordio contro il Citta. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo la nomina di Marco Baroni come nuovo allenatore, la Reggina ha comunicato anche lo staff che seguirà il mister nell’esperienza in Calabria. Questa la nota della società: “Il Presidente Luca Gallo ...Cosi' Marco Baroni, neo allenatore della Reggina, nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza del presidente del sodalizio amaranto, Luca Gallo. Baroni arriva in sostituzione di ...