Bar e ristoranti Toscana: indennizzo di 2.500 euro della Regione a esercizi colpiti da lockdown (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Saranno utilizzati così i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana secondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge 157del 30 novembre Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Saranno utilizzati così i circa 20 milioni didestinati allasecondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge 157del 30 novembre

Agenzia_Ansa : La Francia è uscita a mezzanotte dal suo secondo lockdown ma entra in una fase di 'parziale riapertura' con ristora… - stebellentani : Abbiamo chiuso scuole, teatri, cinema, musei, palestre, piscine, centri sportivi, convegni, incontri, conferenze, v… - giorgio_gori : I cittadini fanno quello che è consentito loro di fare. Se negozi, bar e ristoranti sono aperti, perché non dovrebb… - sava_no : Gli aiuti per bar e ristoranti dovrebbero arrivare rapidamente una volta approvata la legge giovedì. - solops : Covid. Sondaggio Epat: ristoranti e bar preferiscono chiudere del tutto -