Avvocato Maradona porta in tribunale Facci | Mughini | Sallusti e Tiki Taka

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Finisce inFilippoper le dichiarazioni forti asu Diego. Il legale di Hugofratello del campione del Napoli ha affidato l'incarico all'Angelo Pisani che della questione ne ha parlato a Radio Punto Zero: «Ho ricevuto incarico da Hugo, con tante telefonate anche di tifosi, per le parole di Filippo. Si è scagliato contro, manco se si fosse in guerra. Qui, attraverso le televisioni, si diffondono offese, cattiverie». Lo storico legale di, preannuncia la querela nei confronti del giornalistae di altri (tra i quali). «Hugo (fratello di ...