Aveva detto | «Riapriamo Se qualcuno muore | pazienza» Si dimette il presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 dicembre 2020)sostenuto le riaperture delle attività economiche a tutti i costi, al punto di arrivare a dire: «Se». Una frase che ora paga a caro prezzo.ha dovuto lasciare la carica didididopo essere finito nella bufera per la sua uscita infelice. «La gente è stanca»,riferendosi alle ripercussioni delle chiusure imposte dal governo per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus. Ma poi si è spinto troppo oltre e nel giro di 48 ore è stato costretto a fare un passo indietro. A nulla sono dunque servite le sue scuse ribadite anche in una lettera agli iscritti dell’associazione degli industriali: «Mi dispiace per avere ...