Avellino, Braglia: "Possiamo puntare in alto, ora testa al Bari" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nessun problema invece per l'Avellino che scende in campo e rifila un netto 4-0 al Monopoli. I primi tre gol arrivano tutti nei primi venti minuti di gioco: Bernardotto, D'Angelo e Dossena mettono in discesa la sfida gestita senza troppi patemi anche nella ripresa. Nel finale Fella la chiude definitivamente. I lupi volano a quota 24 punti, in piena zona playoff. "Nelle ultime tre gare la squadra ha risposto bene, nonostante la sconfitta contro la Ternana. Oggi abbiamo giocato la partita così come l'avevamo preparata". E' questo il mantra di Piero Braglia al termine della partita contro il Monopoli vinta per 4-0. "Penso che l'Avellino debba continuare a giocare come sta giocando e lavorare quando avrà l'opportunità di farlo visto che nell'ultimo mese stiamo preparando le ...

