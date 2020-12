Attentato a Charlie Hebdo, 14 condanne: per sei imputati è caduta l’accusa di terrorismo. 30 anni per Ali Riza Polat e Hayat Boumedienne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Corte d’assise di Parigi, dopo tre mesi di udienze, è arrivata al verdetto di quello che in Francia e non solo è considerato un processo storico: quattordici persone sono state condannate per l’attacco del 2015 al giornale satirico Charlie Hebdo e la successiva presa di ostaggi al minimarket ebraico Hyper Cacher. Gli imputati dovranno scontare dai quattro ai 30 anni di carcere e per sei di loro è caduta l’accusa di terrorismo. I quattordici (di cui 11 presenti in aula) sono stati condannati a vario titolo per aver dato sostegno ai fratelli Cherif e Said Kouachi e Amedy Coulibaly, i terroristi responsabili degli attacchi che, fra il 7 e il 9 gennaio 2015, causarono la morte di 17 vittime, più i tre terroristi uccisi dalle forze dell’ordine. E’ stato condannato a 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Corte d’assise di Parigi, dopo tre mesi di udienze, è arrivata al verdetto di quello che in Francia e non solo è considerato un processo storico: quattordici persone sono state condannate per l’attacco del 2015 al giornale satiricoe la successiva presa di ostaggi al minimarket ebraico Hyper Cacher. Glidovranno scontare dai quattro ai 30di carcere e per sei di loro èdi. I quattordici (di cui 11 presenti in aula) sono stati condannati a vario titolo per aver dato sostegno ai fratelli Cherif e Said Kouachi e Amedy Coulibaly, i terroristi responsabili degli attacchi che, fra il 7 e il 9 gennaio 2015, causarono la morte di 17 vittime, più i tre terroristi uccisi dalle forze dell’ordine. E’ stato condannato a 30 ...

