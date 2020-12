“Attacchi violenti e infondati”: Bolle si difende su Staffelli, dura la replica di Striscia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto Bolle rompe il silenzio. Il ballerino ha raccontato la sua versione dopo l’incidente del Tapiro con Staffelli. Striscia non ci sta, dura la replica Fonte foto: Facebook / FacebookIl ballerino Roberto Bolle ha rotto il silenzio ed è tornato sulla vicenda che l’ha visto protagonista la scorsa settimana. Raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro, è fuggito via in taxi. L’autista, in una manovra azzardata per fuggire alle telecamere ed entrare nella casa del ballerino, è salito con la ruota sul piede dell’inviato di Striscia la Notizia, che è poi corso in pronto soccorso in codice giallo. Il tg satirico di Antonio Ricci ha accusato Bolle e il suo autista di omissione di soccorso, in quanto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Robertorompe il silenzio. Il ballerino ha raccontato la sua versione dopo l’incidente del Tapiro connon ci sta,laFonte foto: Facebook / FacebookIl ballerino Robertoha rotto il silenzio ed è tornato sulla vicenda che l’ha visto protagonista la scorsa settimana. Raggiunto da Valerioper la consegna del Tapiro d’oro, è fuggito via in taxi. L’autista, in una manovra azzardata per fuggire alle telecamere ed entrare nella casa del ballerino, è salito con la ruota sul piede dell’inviato dila Notizia, che è poi corso in pronto soccorso in codice giallo. Il tg satirico di Antonio Ricci ha accusatoe il suo autista di omissione di soccorso, in quanto ...

