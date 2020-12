Atalanta, il Papu allo ‘Stadium’ pizzicato a cantare l’inno della Juve: è bufera sui social (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla frizione Gasperini-Papu Gomez, protagonista di una curiosa vicenda avvenuta nel pre-partita di Juventus-Atalanta. Il calciatore, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro i bianconeri, è stato intercettato dalle telecamere di Sky mentre raggiungeva la panchina intonando l'inno della Juventus.Immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web, alzando un grosso polverone di polemiche. Sempre più furiosi i tifosi bergamaschi divisi, ormai da settimane, sull'ormai noto caso "Gomez-Gasperini" che tiene banco da tempo in casa Atalanta e su non accennano a spegnersi i riflettori. Nonostante la pesante situazione e il rapporto ormai incrinato fra il tecnico e l'ex Catania, Gasperini - sotto di un gol - ha comunque voluto giocare la carta ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla frizione Gasperini-Gomez, protagonista di una curiosa vicenda avvenuta nel pre-partita dintus-. Il calciatore, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro i bianconeri, è stato intercettato dalle telecamere di Sky mentre raggiungeva la panchina intonando l'innontus.Immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web, alzando un grosso polverone di polemiche. Sempre più furiosi i tifosi bergamaschi divisi, ormai da settimane, sull'ormai noto caso "Gomez-Gasperini" che tiene banco da tempo in casae su non accennano a spegnersi i riflettori. Nonostante la pesante situazione e il rapporto ormai incrinato fra il tecnico e l'ex Catania, Gasperini - sotto di un gol - ha comunque voluto giocare la carta ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Papu Gasperini: "Basta parlare del Papu". Gomez convocato per Juventus-Atalanta Sky Sport Paratici: "Dybala? Presto l'incontro con l'agente"

Lo ha detto Fabio Paratici, CFO della Juventus, parlando prima della partita contro l'Atalanta. "Juve su Gomez? No assolutamente, Papu è un grande giocatore ma è dell'Atalanta. Noi siamo molto ...

Gomez canta l'inno della Juve, è polemica social

