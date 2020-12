Ascolti TV | Martedì 15 dicembre 2020 Vince Montalbano in replica 18 8% | Aquaman 12 8% Chiude bene Il Collegio 11 2%

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il5 Nella serata di ieri,15, su Rai1 lade Il Commissarioha conquistato 4.566.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5ha raccolto davanti al video 2.585.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 l’ultima puntata de Ilha interessato 2.529.000 spettatori (11.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.527.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha incollato 1.123.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 L’amore non va in vacanza totalizza un a.m. di 1.006.000 spettatori (4.5%). Su La7 Diha registrato 1.527.000 spettatori con il 6.5%. Su Tv8 Natale fuori città segna 371.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Revenant è seguito da 393.000 ...