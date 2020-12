(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il crollo dell’negli ultimi mesi è stato sbalorditivo. Fa eccezione la campagna in Europa League ma contro avversari di livello molto modesto. Questo è un club che ha vinto la FA Cup solo quattro mesi fa, quando tutti siamo stati molto prodighi di complimenti per i progressi che i Gunners avevano fatto sotto Mikel InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportface2016 : #PremierLeague - Le formazioni ufficiali di #ARSSOU - infobetting : Arsenal-Southampton (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - ClockEndItalia : NEW: L'Anteprima | - RaffaeleDeSa : @Raffaele041926 Io inizio a jastemmare prima con Southampton arsenal, ma metto sicuro doppio schermo alle 21:00 sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Southampton

Il Veggente

Le formazioni ufficiali di Arsenal-Southampton, sfida della 13° giornata di Premier League 2020/2021. Match casalingo per i Gunners che devono uscire dalla crisi, ad attenderli la sorpresa del ...L’Arsenal ha ottenuto solo un punto nelle ultime cinque gare ma la panchina di Arteta non pare essere in discussione. I Gunners giocano in casa contro il lanciato Southampton e potrebbero senz’altro ...