Arancione o rosso? Il dubbio del governo sulle misure di Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Spaccato il Comitato tecnico scientifico, spaccato il governo. Si va verso un inasprimento delle misure a Natale in tutta l'Italia, perlomeno questo è l'orientamento dell'ala rigorista dell'esecutivo, ma su come si procederà con la stretta ci sono resistenze dentro e fuori l'esecutivo. Il Cts ha fornito le indicazioni sulla necessità di andare verso questa direzione ma nel verbale - non firmato da tre direttori generali del ministero della Salute Iachino, Urbani e Rezza - non si fa alcun riferimento alle misure da introdurre. Per gli scienziati ogni decisione spetta alla politica. Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato in più di una riunione i dubbi sul costringere gli italiani di fatto a restare a casa nelle festività. "Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Spaccato il Comitato tecnico scientifico, spaccato il. Si va verso un inasprimento dellein tutta l'Italia, perlomeno questo è l'orientamento dell'ala rigorista dell'esecutivo, ma su come si procederà con la stretta ci sono resistenze dentro e fuori l'esecutivo. Il Cts ha fornito le indicazioni sulla necessità di andare verso questa direzione ma nel verbale - non firmato da tre direttori generali del ministero della Salute Iachino, Urbani e Rezza - non si fa alcun riferimento alleda introdurre. Per gli scienziati ogni decisione spetta alla politica. Lo stesso presidente del Consiglio Conte avrebbe sottolineato in più di una riunione i dubbi sul costringere gli italiani di fatto a restare a casa nelle festività. "Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse ...

