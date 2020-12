Aouar Juventus, voci dalla Francia: Aulas risponde all’offerta bianconera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Aouar Juventus – La Juventus ha da tempo messo nel mirino uno dei migliori talenti della nuova scuola francese: Houssem Aouar. Il giovane centrocampista del Lione è stato spesso accostati ai bianconeri nell’ultima sessione di mercato. Addirittura qualche settimana fa, dalla Francia arrivò un’indiscrezione pesante. Bernardeschi fece saltare l’affare rifiutando il trasferimento al Lione. Ma non è finita qua, infatti sembrano esserci novità sul fronte Aouar-Juventus. Aouar Juventus, offerta bianconera rifiutata Stando a quanto riferito dall’emittente francese ‘Radio Monte Carlo’, infatti, il Lione avrebbe rifiutato l’offerta della Juventus per Aouar. Il presidente ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Laha da tempo messo nel mirino uno dei migliori talenti della nuova scuola francese: Houssem. Il giovane centrocampista del Lione è stato spesso accostati ai bianconeri nell’ultima sessione di mercato. Addirittura qualche settimana fa,arrivò un’indiscrezione pesante. Bernardeschi fece saltare l’affare rifiutando il trasferimento al Lione. Ma non è finita qua, infatti sembrano esserci novità sul fronte, offertarifiutata Stando a quanto riferito dall’emittente francese ‘Radio Monte Carlo’, infatti, il Lione avrebbe rifiutato l’offerta dellaper. Il presidente ...

