Antonio La Torre | “Abbiamo 66 qualificati per le Olimpiadi Palmisano e Giorgi le più vicine alle medaglie”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per tutto lo sport a livello mondiale, in particolar modo per l’atletica leggera che ha sofferto tantissimo l’emergenza sanitaria. La pandemia ha cancellato tantissime competizioni internazionali, si è potuto gareggiare un po’ nella rivista Diamond League e anche in Italia è stato messo in scena qualche buon meeting, ma ovviamente il calendario è stato notevolmente impoverito per cause di forza maggiore.La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha analizzato la situazione nella puntata di Atletica TV: “La nostra filosofia è che anche in tempi di Covid si può provare a marciare controcorrente: siamo riusciti lo stesso a realizzare una stagione”. Il tecnico, che venerdì presenterà i criteri aggiornati di qualificazione, ha parlato di ...