Antonella Clerici | la sorella Cristina | “Finge di non conoscermi”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le rivelazioni della conduttricesulla: “di non, ecco perché lo fa”. (Instagram)La regina della televisione italiana,, impegnata in queste settimane su due fronti, È sempre Mezzogiorno e The Voice Senior, si confessa a Oggi è un altro giorno. Nel corso della trasmissione, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, non parla soltanto della sua carriera. Molto spazio viene dato infatti alla sua vita personale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, lacrime per l’amico Il suo è davvero un tuffo nel passato e negli anni della giovinezza: “A Legnano ho fatto il liceo classico, poi sono andata a vivere a Milano per ...