Antonella Clerici ferma tutto all’improvviso a È sempre mezzogiorno: “Ho un mancamento” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici non è riuscita a nascondere la propria felicità per la vittoria della signora Rosa. Ecco cosa è successo. Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno Durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici non è riuscita a nascondere la propria felicità, quando una telespettatrice ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Ènon è riuscita a nascondere la propria felicità per la vittoria della signora Rosa. Ecco cosa è successo.a ÈDurante l’ultima puntata di Ènon è riuscita a nascondere la propria felicità, quando una telespettatrice ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SmilingEars : @uolller @antonellaviol17 È più in televisione di Antonella Clerici e fa queste domande... bah - InnamorataDiBen : @Idaydream_ Antonella Clerici - zazoomblog : È sempre mezzogiorno gioca al telefono con Antonella Clerici e vince più di 5.000 euro in buoni spesa (Video) -… - tuttopuntotv : Gioca al telefono con Antonella Clerici e vince più di 5.000 euro in buoni spesa. @antoclerici @StandByMeTV… - ambrettabedda : Uffa io vorrei vivere nel mondo di Antonella Clerici di È sempre mezzogiorno, tutto rosa, tanto cibo buono da mangi… -