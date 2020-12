Anticorpi monoclonali, l’immunologa Viola: “Approvati in Usa. Sorprendente ritardo in Europa. Cosa aspettiamo?” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La copertura mediatica della corsa allo sviluppo dei candidati vaccini anti Covid ha in qualche modo “oscurato” il lavoro dei ricercatori impegnati sull’altro fronte della battaglia contro il nuovo coronavirus: non quello profilattico ma quello terapeutico. È almeno da maggio che si parla di Anticorpi monoclonali e della possibilità che possano diventare il game changer della lotta alla pandemia, uno strumento complementare al vaccino. Le sperimentazioni non solo sono partite lo scorso agosto, ma sono anche terminate con l’approvazione ormai un mese da parte della Food and drug administration. E dagli Usa le notizie che arrivano sono confortanti. l’immunologa Antonella Viola sulla pagina Facebook in un cui risponde a una domanda al giorno scrive: “Gli Anticorpi monoclonali delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La copertura mediatica della corsa allo sviluppo dei candidati vaccini anti Covid ha in qualche modo “oscurato” il lavoro dei ricercatori impegnati sull’altro fronte della battaglia contro il nuovo coronavirus: non quello profilattico ma quello terapeutico. È almeno da maggio che si parla die della possibilità che possano diventare il game changer della lotta alla pandemia, uno strumento complementare al vaccino. Le sperimentazioni non solo sono partite lo scorso agosto, ma sono anche terminate con l’approvazione ormai un mese da parte della Food and drug administration. E dagli Usa le notizie che arrivano sono confortanti.Antonellasulla pagina Facebook in un cui risponde a una domanda al giorno scrive: “Glidelle ...

