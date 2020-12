Anticipazioni Uomini e Donne: Davide sempre più vicino alla scelta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella prossima puntata di Uomini e Donne vedremo Davide sempre più vicino alla scelta conclusiva dato che al momento ha deciso di mandare a casa tutte le corteggiatrici, ad eccezione di Beatrice e Chiara. Chi sceglierà tra le due? La scelta di portare “in finale” Beatrice e Chiara lascia intendere che sono loro quelle che gli hanno fatto battere il cuore e che quindi alla fine dei conti sarebbe pronto per decidere con chi iniziare una nuova avventura. Ovviamente ci sono ancora molte incognite da chiarire in merito a quello che vogliono realmente le due ragazze, ma già il solo fatto che ci sia una stretta sui nomi potrebbe tradursi in un’accellerazione nella scelta finale (non sarebbe la prima volta). Nel rivedere poi ... Leggi su anticipazioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella prossima puntata divedremopiùconclusiva dato che al momento ha deciso di mandare a casa tutte le corteggiatrici, ad eccezione di Beatrice e Chiara. Chi sceglierà tra le due? Ladi portare “in finale” Beatrice e Chiara lascia intendere che sono loro quelle che gli hanno fatto battere il cuore e che quindifine dei conti sarebbe pronto per decidere con chi iniziare una nuova avventura. Ovviamente ci sono ancora molte incognite da chiarire in merito a quello che vogliono realmente le due ragazze, ma già il solo fatto che ci sia una stretta sui nomi potrebbe tradursi in un’accellerazione nellafinale (non sarebbe la prima volta). Nel rivedere poi ...

