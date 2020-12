Anticipazioni Un Posto al Sole Puntate 21-25 Dicembre 2020 | Chi Sceglierà Roberto tra Marina e Lara?

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)UnalTramada lunedì 21 a venerdì 25tra. Niko perde le speranze…Unaldiventa il maggiore azionista dei Cantieri Palladini, ma deve fare i conti con i sentimenti mai spenti per! Patrizio cerca vendetta, mentre Alberto porta Cnel suo appartamento. Niko e Susanna hanno un nuovo duro confronto. Renato e la sorpresa al figlio! Emozioni e colpi di scena emergono dalleUnalche, questa volta, sono pronte a catalizzare la nostra attenzione sulla ...

Anticipazioni puntata del 17 dicembre Intanto Marcello (che ... Nel frattempo in caffetteria potrebbe arrivare un nuovo cameriere a prendere il posto di Barbieri. Altre rivelazioni nelle prossime ...Andrea si rende conto che Elio vuole prendere il suo posto e ha un duro confronto con lui. La perquisizione della sua casa non dà però alcun risultato. Luisa non è convinta che Elio c’entri qualcosa ...