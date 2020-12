Anticipazioni ‘Amici 20’ del 16/12/20: inserita una novità nel regolamento, tre allievi finiscono in sfida: ecco com’è andata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 che verrà mandata in onda sabato 19 dicembre, sempre su Canale 5. eccovi le Anticipazioni fornite dalla pagina Facebook Amici News: Nessun eliminato in questa puntata. Samuele si è esibito in una coreografia di Veronica Peparini, dimostrata da Spillo, con voto 9. In seguito Maria gli ha fatto fare un improvvisazione facendolo vestire da Babbo Natale con tanto di palline e albero di Natale. Tommaso si è esibito con una coreografia della Celentano facendo mettere al centro, a mo’ di candela, Rosa che secondo la Celentano tra lei e un manichino è la stessa cosa. Voto 4 ma la maglia è stata confermata lo stesso. Rosa, Riccardo e Arianna sono andati in sfida per la casa lasciata sporca. Rosa ha affrontato la sfida e l’ha superata. Riccardo e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 che verrà min onda sabato 19 dicembre, sempre su Canale 5.vi lefornite dalla pagina Facebook Amici News: Nessun eliminato in questa puntata. Samuele si è esibito in una coreografia di Veronica Peparini, dimostrata da Spillo, con voto 9. In seguito Maria gli ha fatto fare un improvvisazione facendolo vestire da Babbo Natale con tanto di palline e albero di Natale. Tommaso si è esibito con una coreografia della Celentano facendo mettere al centro, a mo’ di candela, Rosa che secondo la Celentano tra lei e un manichino è la stessa cosa. Voto 4 ma la maglia è stata confermata lo stesso. Rosa, Riccardo e Arianna sono andati inper la casa lasciata sporca. Rosa ha affrontato lae l’ha superata. Riccardo e ...

IsaeChia : #Anticipazioni ‘#Amici20’ del 16/12/20: inserita una novità nel regolamento, tre allievi finiscono in sfida: ecco c… - VicolodelleNews : Anticipazioni #Amici20 registrato mercoledì 16/12/20: tre allievi in sfida e due nuovi singoli da passare in radio… - tuttacolpade : anticipazioni di capodanno: 'a chi ha perso amici e parenti vaffanculo duemilaventi' - rospeinfrantumi : #anticipazioni #delCOVID PANETTONE o pandemia? Se Parigi val bene una messa, per un veglione con i parenti, cong… - infoitcultura : Anticipazioni Amici 20 lunedì 14 dicembre: conti in sospeso per Arianna? -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni ‘Amici Registro Aifa, strumento da migliorare  Yahoo Notizie