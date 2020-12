Annunciata Servant 3 su Apple TV+ | altro rinnovo anticipato per il thriller psicologico di M Night Shyamalan

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Prosegue la politica dei rinnovi anticipati di. Dopo Ted Lasso, Dickinson e For All Mankind, arriva ora l’annuncio ufficiale di3. La seriepsicologica creata da Tony Basgallop, diretta e prodotta da M., ottiene dunque ila un mese dal debutto della seconda stagione, attesa suTV+ il 15 gennaio 2021 con i primi tre episodi, seguiti da altri sette pubblicati con cadenza settimanale. La prima stagione disi apre con uno sguardo alla vita di Dorothy e Sean Turner, una coppia di Philadelphia. I due assumono la giovane Leanne perché faccia da babysitter al piccolo Jericho, che però è un’ultrarealistica bambola reborn. L’arrivo di Leanne sconvolge le vite di Dorothy e Sean, portando con sé ...

Apple ha annunciato il via libera alla produzione di Servant 3, la prossima stagione della serie prodotta da M. Night Shyamalan. Servant 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Apple T ...