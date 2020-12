“Annie” | malinconia e speranza nel musical diretto da John Huston

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Benvenuti nella rubrica “Singin’ through the Holidays”, che dal 2 Dicembre al 6 Gennaio vi farà compagnia ogni Mercoledì alle 17,00 con unnatalizio, per passare al meglio queste vacanze molto particolari. Questa rubrica vi farà fare un viaggio nel tempo, partendo dai classici degli anni quaranta fino ad arrivare airock del nuovo secolo. Siete pronti a cantare e ballare con noi con il film di oggi? Il film che abbiamo scelto per questo mercoledì è “” di. Con questa pellicola facciamo un salto nel 1982 e ammiriamo la prima apparizione sul grande schermo di Aileen Quinn. Accanto a lei recitano Albert Finney e Carol Burnett.è una vivace bambina che vive, con altre giovani fanciulle e la bisbetica direttrice, in un orfanotrofio , dove è stata ...