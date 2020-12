Annalisa in primo piano | sguardo sognante e trasparenze bollenti – FOTO

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La cantanteha pubblicato un post conmasensuali. Il suo nuovo look è strepitoso e i fan apprezzanointenso per la cantante. Uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

annalisa_bruni : RT @gpdoria: 205 ANNI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA Il 13 dicembre 1815 Francesco I scrisse un’ordinanza inviata al conte Prokon Lazans… - MariaCrista21 : RT @clodias_: Ma quanto è bellina Jingle bell rock di Annalisa e Achille? Primo ascolto ?? - clodias_ : Ma quanto è bellina Jingle bell rock di Annalisa e Achille? Primo ascolto ?? - au680 : @ilfoglio_it Annalisa Malara, anestesista che ha scoperto il primo caso di Covid - Je_Scotti : @AnnalisaChirico @PonytaEle Fine del PRIMO mandato Annalisa, da Gennaio il secondo -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa primo

BlogLive.it

Ligabue ed Elisa in vetta con "Volente o nolente", poi Baglioni con "Io non sono lì". Chiudono Lauro e Annalisa con "Jingle Bells rock" ...Mercoledì 16 dicembre alle 19 – sulle pagine Facebook e Instagram di Sorrisi – un concerto “virtuale” senza precedenti, in cui dieci artisti (Annalisa, Diodato, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Federica C ...