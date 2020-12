Anche il falco molla Trump. Autolesionista continuare a sostenerlo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Abbandoniamo la nave Trump prima che il Gop si areni definitivamente in Georgia. È il messaggio - neAnche troppo in codice - che il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell ha inviato ai suoi, dopo il voto del collegio elettorale che ha confermato della vittoria di Joe Biden. McConnell – riporta la stampa Usa - sta cercando di interrompere qualsiasi sforzo del Senato per sostenere il prolungato assalto del presidente Trump alle elezioni. Durante una telefonata privata martedì, l’uomo più potente del Gop ha invitato i senatori repubblicani a evitare una battaglia al Congresso a gennaio sui risultati del collegio elettorale. L’obiettivo è cercare di unire un partito frammentato in vista del decisivo ballottaggio del 5 gennaio in Georgia, da cui dipenderà il controllo del Senato. Durante il suo discorso in Aula, il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Abbandoniamo la naveprima che il Gop si areni definitivamente in Georgia. È il messaggio - netroppo in codice - che il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell ha inviato ai suoi, dopo il voto del collegio elettorale che ha confermato della vittoria di Joe Biden. McConnell – riporta la stampa Usa - sta cercando di interrompere qualsiasi sforzo del Senato per sostenere il prolungato assalto del presidentealle elezioni. Durante una telefonata privata martedì, l’uomo più potente del Gop ha invitato i senatori repubblicani a evitare una battaglia al Congresso a gennaio sui risultati del collegio elettorale. L’obiettivo è cercare di unire un partito frammentato in vista del decisivo ballottaggio del 5 gennaio in Georgia, da cui dipenderà il controllo del Senato. Durante il suo discorso in Aula, il ...

