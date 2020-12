Among Us sbarca su Nintendo Switch (e anche su Fortnite)

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Foto: Innersloth)Continua inarrestabile l’ascesa del gioco sorpresa del 2020:Us è stato l’ultimo e il più importante annuncio dell’eventoIndie World che ha ufficializzato una serie di titoli indipendenti in arrivo sulla piattaforma. La disponibilità è immediata sullo store, mentre domani sbarcheràsu Xbox Game Pass per pc. E a conferma di quanto sia valido il progetto della piccolissima casa di produzione Innersloth arrivala modalità Spie come noi su, sostanzialmente una copia spudorata. Dimostrazione che un gioco indipendente sviluppato da un team casalingo con budget limitatissimo possa raggiungere numeri milionari,Us ha vinto due importanti premi agli Oscar dei videogame e continuerà la sua marcia prorompente ...

