Amazfit GTS 2 mini, il nuovo smartwatch si prepara a esordire in Italia a meno di 100 euro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo essere stato annunciato in Cina, Amazfit GTS 2 mini è pronto a sbarcare anche in Italia. Lo smartwatch che rappresenta una variante più piccola e più economica di Amazfit GTS 2 e sarà disponibile sul mercato Italiano a fine dicembre a un prezzo decisamente interessante: 89,90 euro. Scopriamo le caratteristiche tecniche. Il design è lo stesso del fratello maggiore. Ci troviamo dunque davanti a un display AMOLED di forma rettangolare da 1,55 pollici con risoluzione 340 x 306 pixel. La scocca è realizzata in lega di alluminio per un peso di 19,5 grammi. Sul bordo destro fa capolino un pulsante fisico utilizzato per interagire con il sistema. La scheda tecnica di Amazfit GTS 2 mini è abbastanza completa: GPS, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo essere stato annunciato in Cina,GTS 2è pronto a sbarcare anche in. Loche rappresenta una variante più piccola e più economica diGTS 2 e sarà disponibile sul mercatono a fine dicembre a un prezzo decisamente interessante: 89,90. Scopriamo le caratteristiche tecniche. Il design è lo stesso del fratello maggiore. Ci troviamo dunque davanti a un display AMOLED di forma rettangolare da 1,55 pollici con risoluzione 340 x 306 pixel. La scocca è realizzata in lega di alluo per un peso di 19,5 grammi. Sul bordo destro fa capolino un pulsante fisico utilizzato per interagire con il sistema. La scheda tecnica diGTS 2è abbastanza completa: GPS, ...

