Amadeus “taglia” Fiorello | la Rai ha già scelto il sostituto

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus taglia

Il Sole 24 ORE

Ormai la notizia sembra essere ufficiale: Fiorello non sarà più accanto ad Amadeus, la Rai ha deciso di prendere un sostituto. Ormai sembra essere ufficiale: Fiorello non sarà accanto ad Amadeus ad un ...La squadra è nota soltanto nella parte maschile, perché a condurre e a fare il direttore artistico sarà ancora Amadeus e Fiorello tornerà (pericolosamente) a fare «l'incursore». Per lui è la sfida più ...