Alta tensione Conte-Renzi: “Vedremo se si può andare avanti”. E su Palazzo Chigi torna ad aleggiare l’ombra di Draghi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alta tensione tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. E su Palazzo Chigi torna ad aleggiare l'ombra di Draghi. Un'aria pesante che regna all'interno della maggioranza a tal punto da far rinviare più volte l'incontro tra il premier e il leader di Italia viva: sAltato ieri in programma alle 13, rimandato a oggi alle 9 slitta ancora, "alle 18 per impegni del presidente del Consiglio". Non è inoltre ripresa ieri sera la riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte sulle nuove regole di Natale. La capodelegazione di Italia Viva Teresa Bellenova ha infatti comunicato la indisponibiità a partecioparvi. E questo la dice lunga sull'aria che tira nell'esecutivo."Un governo non può ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020)tra Giuseppee Matteo. E suadl'ombra di. Un'aria pesante che regna all'interno della maggioranza a tal punto da far rinviare più volte l'incontro tra il premier e il leader di Italia viva: sto ieri in programma alle 13, rimandato a oggi alle 9 slitta ancora, "alle 18 per impegni del presidente del Consiglio". Non è inoltre ripresa ieri sera la riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppesulle nuove regole di Natale. La capodelegazione di Italia Viva Teresa Bellenova ha infatti comunicato la indisponibiità a partecioparvi. E questo la dice lunga sull'aria che tira nell'esecutivo."Un governo non può ...

