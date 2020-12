Alla Lombardia il maggior numero di dosi del vaccino Pfizer: ecco i dati, Regione per Regione – Il documento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lombardia è la Regione che riceverà il maggior numero di dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech nella prima tranche destinata all’Italia, complessivamente 1,83 milioni di dosi. Secondo quanto previsto dal documento messo a punto dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri e discusso oggi 16 dicembre da Stato e Regioni, la Lombardia disporrà di 304.955 dosi. ecco i dati Regione per Regione: Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli Venezia Giulia 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laè lache riceverà ildidelanti-Covid die BioNTech nella prima tranche destinata all’Italia, complessivamente 1,83 milioni di. Secondo quanto previsto dalmesso a punto dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri e discusso oggi 16 dicembre da Stato e Regioni, ladisporrà di 304.955per: Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli Venezia Giulia 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; ...

