Alimenti contaminati | supermercati ritirano croccanti e grissini

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti contaminati

SalernoToday

I supermercati Lidl e Carrefour hanno ritirato dagli scaffali alcuni lotti di alimenti contenenti semi di sesamo contaminati da ossido di etilene.I casarecci e i gardesani richiamati sono stati prodotti dalla Forneria Mago Merlini Srl nello stabilimento di via Bernardi 15 a Settimo di Pescantina, in provincia di Verona. Per precauzione, si racc ...