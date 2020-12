Alberto Genovese, la vittima dello stupro: 'Ricordo i dolori e le manette, non c'è soddisfazione maggiore che vederlo a San Vittore' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I ricordi della ragazza violentata da non sono sempre nitidi, ma restituiscono l'incubo vissuto durante quella serata a Terrazza Sentimento a Milano. 'Mi ha fatto prendere la droga, credevo di morire',... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I ricordi della ragazza violentata da non sono sempre nitidi, ma restituiscono l'incubo vissuto durante quella serata a Terrazza Sentimento a Milano. 'Mi ha fatto prendere la droga, credevo di morire',...

terzigio : E c’è ancora chi dice che la ragazza ha delle colpe perché è andata alla festa ! - leggoit : Alberto Genovese, la vittima dello stupro: «Ricordo i dolori e le manette, non c'è soddisfazione maggiore che veder… - Christianzu76 : Alberto #Genovese, parla la vittima dello stupro: «Mi ha fatto prendere la droga, credevo di morire» #5tochange… - CorriereUmbria : Alberto Genovese, parla la ragazza stuprata: 'Temevo di morire, sono felice che sia in carcere'. Il ricordo di dolo… - rep_milano : Alberto Genovese tra droga, soldi, sesso e aziende: le due vite dell'imprenditore arrestato per stupro [di Sandro D… -