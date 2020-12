Alberto Angela fantastico ospite di Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’condisi trasforma passando dallaalla storia e ovviamente non c’è noia nell’ascoltare anche se per zia Cri c’è poco spazio mentrei suoi raviolacci.rende cometutto semplice mentre racconta, così la storia diventa accessibile a tutti. Stanotte con Caravaggio è l’appuntamento di stasera su Rai 1 da non perdere, L’ultimo giorno di Roma è il libro parte della trilogia dima entriamostoria passando dallaalla sua scoperta dell’olio più antico. “Conosceremo meglio questo ...