Alberto Angela: chi è la moglie Monica? FOTO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alberto Angela è uno personaggi di cultura più apprezzati in Italia. La vita privata del conduttore non è mai stata in piazza. Alberto Angela è sposato con Monica. La moglie del divulgatore scientifico si è sempre tenuta lontano dai riflettori, nonostante suo marito sia famosissimo e molto amato. I due sono sposati da oltre venticinque anni e hanno un legame molto forte, ma Alberto ha sempre cercato di tenere la famiglia lontano dai gossip, proteggendo la donna che ama e i figli. Lo studioso è sposato dal 1993 con Monica, studentessa conosciuta quando era agli esordi della sua carriera. Le nozze sono arrivate dopo un lungo fidanzamento e gli hanno regalato tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela. ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è uno personaggi di cultura più apprezzati in Italia. La vita privata del conduttore non è mai stata in piazza.è sposato con. Ladel divulgatore scientifico si è sempre tenuta lontano dai riflettori, nonostante suo marito sia famosissimo e molto amato. I due sono sposati da oltre venticinque anni e hanno un legame molto forte, maha sempre cercato di tenere la famiglia lontano dai gossip, proteggendo la donna che ama e i figli. Lo studioso è sposato dal 1993 con, studentessa conosciuta quando era agli esordi della sua carriera. Le nozze sono arrivate dopo un lungo fidanzamento e gli hanno regalato tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo. ...

