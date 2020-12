Alba di manette: 30 arresti tra Campania, Calabria e Puglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alba di manette in Campania, Calabria e Puglia. Complessivamente 30 arresti in tre operazioni dei Carabinieri nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Cosenza e Bari. I fermi a Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Giugliano, Pimonte, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno, Valle di Maddaloni. A Napoli, Salerno, Cosenza e, in una diversa operazione, ancora a Napoli, Salerno e Bari. Infine un arresto a Polla (Salerno). La prima comunicazione arriva dal Comando provinciale dell’Arma di Napoli. Si legge: “Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 persone. I fermi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. OCC emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli arrestati ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diin. Complessivamente 30in tre operazioni dei Carabinieri nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Cosenza e Bari. I fermi a Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Giugliano, Pimonte, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno, Valle di Maddaloni. A Napoli, Salerno, Cosenza e, in una diversa operazione, ancora a Napoli, Salerno e Bari. Infine un arresto a Polla (Salerno). La prima comunicazione arriva dal Comando provinciale dell’Arma di Napoli. Si legge: “Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 persone. I fermi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. OCC emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli arrestati ...

