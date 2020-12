Al Bano Carrisi malattia incurabile, la stessa di Kim Kardashian: «Spesso sanguinavo…» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lì vediamo in tv e siamo portati a credere erroneamente che non abbiamo alcun problema. In realtà i vip sono persone comuni, con fragilità, debolezze e difficoltà di salute con cui debbono fare i conti ogni giorni. Qualche tempo fa, anche uno dei volti più amati dagli Italiani, Al Bano Carrisi, ha confidato di soffrire di una malattia cronica infiammatoria della pelle. Si tratta della psoriasi, che determina la formazione di chiazze arrossate coperte da una sorta di squame di colore grigio. L’artista ne soffre da tempo e non ha mai smesso di seguire delle terapie. leggi anche l’articolo —> Matilda De Angelis mostra l’acne al viso: «Condivido questa piccola verità per accettarmi» Al Bano ha scoperto di soffrire di psoriasi negli anni Novanta. Un periodo difficile per lui: il cantante ha dovuto affrontare il dramma ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lì vediamo in tv e siamo portati a credere erroneamente che non abbiamo alcun problema. In realtà i vip sono persone comuni, con fragilità, debolezze e difficoltà di salute con cui debbono fare i conti ogni giorni. Qualche tempo fa, anche uno dei volti più amati dagli Italiani, Al, ha confidato di soffrire di unacronica infiammatoria della pelle. Si tratta della psoriasi, che determina la formazione di chiazze arrossate coperte da una sorta di squame di colore grigio. L’artista ne soffre da tempo e non ha mai smesso di seguire delle terapie. leggi anche l’articolo —> Matilda De Angelis mostra l’acne al viso: «Condivido questa piccola verità per accettarmi» Alha scoperto di soffrire di psoriasi negli anni Novanta. Un periodo difficile per lui: il cantante ha dovuto affrontare il dramma ...

