Ail Roma dona nuova Tac a Ematologia Policlinico Umberto I

Roma – "Ail Roma e' vicina al Policlinico Umberto I da 35 anni. Grazie a questa partnership il reparto di Ematologia dal mese di luglio gode di una nuova Tac-tomografia assiale computerizzata". Cosi' il professore Maurizio Martelli, direttore del reparto di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma, intervenuto durante la conferenza stampa online di questa mattina organizzata da Ail Roma. "Ci siamo messi in moto nonostante la crisi pandemica- ha detto il presidente Ail Roma, Maria Luisa Vigano'- Abbiamo, infatti, realizzato una raccolta fondi sontuosa. Abbiamo chiesto finanziamenti alle banche e ci siamo soprattutto affidati ai nostri donatori fidelizzati. La Tac ...

La Lazio ha aderito al “Natale di Sport & Solidarietà 2020”, iniziativa dell’associazione culturale l’Albero della Vita, che vedrà alcuni elementi del CONI, della SS Lazio e dell’AIL Roma essere ...

Il Verona sconfigge la Lazio all'Olimpico 1-2 e può continuare dunque a sognare l'Europa, il Torino invece perde anche contro l'Udinese ...

