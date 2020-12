Ai medici specializzandi solo crediti formativi per fare le vaccinazioni: «Con quelli non paghiamo le bollette» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In protesta con indosso il camice bianco, o meglio grigio, nelle maggiori piazze d’Italia per ricordare «che il lavoro va pagato». Centinaia di medici specializzandi dichiarano con forza la rabbia e l’avvilimento per la decisione del ministro alla Salute Roberto Speranza e di quello all’Università Gaetano Manfredi sul loro apporto alla lotta al virus: per gli iscritti al primo e secondo anno delle scuole di specializzazione che saranno coinvolti nella campagna vaccinale anti Covid verranno elargiti ben 4 crediti formativi. Nessun contratto, nessun compenso economico, al contrario di quanto avverrà per i 3 mila medici selezionati dal bando indetto dal commissario Domenico Arcuri. Per il ministro Manfredi la somministrazione del vaccino da parte degli specializzandi «è un’attività ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In protesta con indosso il camice bianco, o meglio grigio, nelle maggiori piazze d’Italia per ricordare «che il lavoro va pagato». Centinaia didichiarano con forza la rabbia e l’avvilimento per la decisione del ministro alla Salute Roberto Speranza e di quello all’Università Gaetano Manfredi sul loro apporto alla lotta al virus: per gli iscritti al primo e secondo anno delle scuole di specializzazione che saranno coinvolti nella campagna vaccinale anti Covid verranno elargiti ben 4. Nessun contratto, nessun compenso economico, al contrario di quanto avverrà per i 3 milaselezionati dal bando indetto dal commissario Domenico Arcuri. Per il ministro Manfredi la somministrazione del vaccino da parte degli«è un’attività ...

16 DIC - “Sono passati quasi tre mesi dal concorso di ammissioni alle scuole di specializzazione di area medica. A 15 giorni dalla presa di servizio ancora non abbiamo risposte certe. Anche l’ipotesi ...

