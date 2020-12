(Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Denunciato un 64enne per intereferenze illecite in vita privata Un uomo di 64 annistanze ama a loro insaputa aveva installato in tutta la casa delle microe le aveva filmate in momenti intimi, persino in bagno. La polizia lo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

yuchantopia : Vabbe poi stamattina quando mi sono riaddormentata ho sognato che mia nonna affittava delle camere di casa sua e un… -

Ultime Notizie dalla rete : Affittava camere

IL GIORNO

Affittava camere a ragazze e poi le filmava con microcamere nascoste. Denunciato un 64enne per intereferenze illecite in vita privata ...Aveva nascosto telecamere in tutta la casa per filmare le sue inquiline in momenti intimi, a volte intimismi, come quelli in bagno. Un 64nne è stato denunciato per “interferenze ...