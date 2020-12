Aeroporto Bergamo | SACBO conferma solidità patrimoniale e prosecuzione investimenti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 2020 è stato un “anno difficile ed imprevedibile” per il settore aeroportuale, che ha accusato il contraccolpo della crisi sanitaria da Covid-19. In un contesto particolarmente difficile, anche l’Orio al Serio di Milano –ha subito le ripercussioni dell’inattività e del crollo del traffico aereo, ma ha retto l’onda d’urto grazie alla suaeconomico-, mettendo anche a disposizione le sue strutture per i servizi legati all’emergenza in corso. E’ quanto emerso dalla consueta conferenza di fine anno di, la società che gestisce lo scalo bergamasco, che ha fatto il punto sulla situazione dell’e del settore del trasporto aereo. Il Presidente Giovanni Sanga, coadiuvato dal direttore generale Emilio Bellingardi, ha ...