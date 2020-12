Aerei spia per l’Italia. Ecco i dettagli dagli Stati Uniti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella guerra del futuro sarà la superiorità decisionale a fare la differenza. Riguarda la capacità di raccogliere, processare e distribuire informazioni nel minor tempo possibile, trasformando il tutto in informazioni utili ai decisori. È per questo che l’Italia ha deciso di dotarsi di nuovi “arei spia”, più propriamente identificabili come “piattaforme aeree multi-missione e multi-sensore”. Ieri il dipartimento di Stato americano ha dato il suo via libera alla possibile vendita al nostro Paese di due G550 Gulfstream, il velivolo su cui si basano i piani delle nostre Forze armate. COSA DICE IL DIPARTIMENTO DI STATO Secondo il dipartimento di Stato la vendita potrebbe avere un valore di 500 milioni di dollari. Oltre ai due velivoli riguarda il cuore dell’assetto, descritto nell’acronimo Aisrew: sistemi imbarcati per intelligence, sorveglianza, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella guerra del futuro sarà la superiorità decisionale a fare la differenza. Riguarda la capacità di raccogliere, processare e distribuire informazioni nel minor tempo possibile, trasformando il tutto in informazioni utili ai decisori. È per questo cheha deciso di dotarsi di nuovi “arei”, più propriamente identificabili come “piattaforme aeree multi-missione e multi-sensore”. Ieri il dipartimento di Stato americano ha dato il suo via libera alla possibile vendita al nostro Paese di due G550 Gulfstream, il velivolo su cui si basano i piani delle nostre Forze armate. COSA DICE IL DIPARTIMENTO DI STATO Secondo il dipartimento di Stato la vendita potrebbe avere un valore di 500 milioni di dollari. Oltre ai due velivoli riguarda il cuore dell’assetto, descritto nell’acronimo Aisrew: sistemi imbarcati per intelligence, sorveglianza, ...

PatriziaOrlan11 : RT @GPiziarte: Alla faccia dell’emergenza Covid: il governo vuole spendere 4 miliardi per una flotta di (inutili) aerei-spia https://t.co… - GPiziarte : Alla faccia dell’emergenza Covid: il governo vuole spendere 4 miliardi per una flotta di (inutili) aerei-spia - ellabaffoni : Alla faccia dell’emergenza #COVID19: il governo vuole spendere 4 miliardi per una flotta di (inutili) aerei-spia… - maesta63 : @marattin @ItaliaViva Intanto buttate qualche miliardo in cazzate. La gente è alla canna del gas e voi pensate agli… - maesta63 : @luigidimaio Siamo alla fame e voi buttate soldi in aerei spia. Andate a FANCULO!! -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei spia L’Italia compra uno stormo di aerei spia hi-tech la Repubblica L’inchiesta sull’avvelenamento di Alexei Navalny

Diverse testate internazionali, tra cui Bellingcat e la CNN, hanno ricostruito gli spostamenti di agenti che per anni hanno pedinato l'oppositore russo, anche la notte dello scorso agosto in cui fu av ...

Esercito americano invia bombardieri B-52 in Medio Oriente

L'esercito americano invia bombardieri B-52 in Medio Oriente come dimostrazione di froza contro l'Iran. Teheran risponde che reagirà.

Diverse testate internazionali, tra cui Bellingcat e la CNN, hanno ricostruito gli spostamenti di agenti che per anni hanno pedinato l'oppositore russo, anche la notte dello scorso agosto in cui fu av ...L'esercito americano invia bombardieri B-52 in Medio Oriente come dimostrazione di froza contro l'Iran. Teheran risponde che reagirà.