Adriano Pantaleo | «Lina Wertmüller mi ha cambiato la vita»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) A casa di Adriano Pantaleo, rivedere Natale in casa Cupiello la sera del 25 dicembre è sempre stata una tradizione da onorare: «Conosco tutte le battute a memoria, anche perché è una colonna della cultura napoletana» racconta Adriano dalla sua casa di Roma, felice di poter finalmente entrare nel classico di Eduardo De Filippo non più da spettatore, ma come protagonista. Lo farà nel film di Edoardo De Angelis che Raiuno trasmetterà il 22 dicembre in prima serata e che lo vedrà nei panni di Nennillo, il secondogenito di Luca (Sergio Castellitto) e Concetta (Marina Confalone), che è anche uno dei personaggi più interessanti tratteggiati da Eduardo, il pezzo da novanta della commedia italiana con il quale Adriano aveva già avuto a che fare grazie all’ultimo film di Mario Martone, Il sindaco del Rione Sanità. «Nonostante sia nato a Napoli, nella mia carriera non avevo mai affrontato Eduardo, ma in questi ultimi due anni e mezzo ho recuperato il tempo perduto» insiste Adriano, sotto i riflettori da quando aveva 7 anni, dapprima grazie a Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller e poi grazie alla fiction di Raiuno Amico mio in cui prestò il volto a Spillo, il bambino che era il piccolo mattatore del reparto di pediatria dove esercitava Massimo Dapporto. https://www.youtube.com/watch?v=5ndwRLMaSNE