Accordi e Disaccordi in prima serata ultima puntata il 15 dicembre con il presidente Conte

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)e Disinmercoledì 152020 su Nove ospite il premier Giuseppee Disil programma di approfondimento della secondadi Nove, incon 3 appuntamenti speciali, un modo per festeggiare una stagione da record con una media di oltre mezzo milione di telespettatori e con picchi sopra gli 800.000. L’approfondimento di politica e attualità arriva così nella più “nobile”mantenendo parte del suo pubblico attento all’approfondimento dell’attualità. Per l’occasione la trasmissione di Loft Produzioni si allunga dai 60 minuti tradizionali ai 90 minuti di una...

