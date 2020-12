Abiti scintillanti | il pezzo irrinunciabile delle feste di fine anno

Leggi su amica

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ti sembra il momento sbagliato per indossare? Al contrario. Che si tratti di una serata in coppia o di una cena in famiglia a casa, non esiste occasione più giusta del Natale e del Capodper mettersi in tiro. Creando un mini party intimo ed esclusivo, ma non per questo meno divertente. E sicuramente unico. Indossare un abito tutto glitter, paillette e cristalli è infatti il modo migliore per dare un super boost positivo all’umore, creando l’atmosfera perggiare al ritmo della musica e con un brindisi di qualità. E anche se non raggiungeremo i livelli epici di Dua Lipa vestita Valentino Haute Couture nella sua esibizione di qualche settimana fa, tutta frange sfavillanti, al The Graham Norton Show, ne vale comunque la pena. Per scegliere l’abito perfetto per te, puoi lasciarti ispirare dalle ...