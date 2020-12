Abbandona la figlia di pochi mesi in ospedale perché positiva al Covid | arrestata

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Avevato ladiindopo che la piccola era risultataal Coronavirus: ora le autorità di Palermo l’hanno rintracciata e l’hannoa Catania. Dovrà rispondere di abbandono di minore. Nel frattempo la bambina, ormai guarita dal virus, è stata affidata ai servizi sociali. Appena neonata era statata nelle scorse settimane all’dei Bambini di Palermo dopo essere risultataal. Ora, la madre che l’ha lasciata e che non si è mai presentata al nosocomio come tale è stataa Catania con l’accusa di abbandono di minore. La donna dovrà risponderne alla Procura di Palermo, che ha iniziato le ricerche ...

