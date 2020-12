Ultime Notizie dalla rete : Palau 161mila

Gallura Oggi

Con un ribasso di più del 22%, l’impresa Cabras Mariano di Settimo San Pietro si è aggiudicata i lavori di restauro parziale di Palazzo Fresi a Palau.Notizie Recenti. A Palau 161mila euro per il Palazzo Fresi: al via i lavori di restauro; A Loiri nonni vigili vicino alle scuole e ai giardini: più sicurezza per i bambini; Furto ...