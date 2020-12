A Natale Italia rossa o arancione? Dal Governo al Cts tutti divisi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da una parte chi vuole un riferimento espresso alle zone rosse, dall’altra chi invece non ritiene di dover dare indicazioni sulle misure ma invitare semplicemente il Governo a inasprirle. Le varie anime del Comitato tecnico scientifico, spaccate in particolare sulle misure più pesanti da zona rossa, hanno impiegato ore di discussione per arrivare a un documento finale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da una parte chi vuole un riferimento espresso alle zone rosse, dall’altra chi invece non ritiene di dover dare indicazioni sulle misure ma invitare semplicemente il Governo a inasprirle. Le varie anime del Comitato tecnico scientifico, spaccate in particolare sulle misure più pesanti da zona rossa, hanno impiegato ore di discussione per arrivare a un documento finale.

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - myrtamerlino : Mentre la #Merkel annuncia il #lockdown, noi in Italia in un momento così delicato, sotto #Natale parliamo di rimpa… - CB_Ignoranza : Italia, due fratelli si godono la magia del Natale 2020. [?? @DAZN_IT] - alessand_mella : @SimoneCosimi Contavo scendere a valle dai miei (han fatto il #Covid_19) nel periodo freddo per via della mia malat… - masfulv : RT @RadioSavana: Centinaia di bambini italiani poveri in coda per ricevere un pacco di dolci e un regalo per Natale. Questa è la realtà. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Italia Zona arancione e rossa da Natale 2020: l'Italia chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio Today.it Pace fatta fra Miccichè e Romano, continuano le grandi manovre di Natale nella politica siciliana

Dopo le acquisizioni forziste che fanno del partito azzurroil più attrattivo del centro edopo la pace co Armao, adesso scoppia la pace anche con Romano mentre si attendono i movimenti di altri deputat ... Italia zona rossa a Natale? Cts chiede misure più severe. Conte: «Forse ci sarà qualche ritocchino»

Sarà ora Palazzo Chigi a decidere eventuali nuove strette nei prossimi giorni. Conte: valutiamo misure aggiuntive per Natale «Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ... Dopo le acquisizioni forziste che fanno del partito azzurroil più attrattivo del centro edopo la pace co Armao, adesso scoppia la pace anche con Romano mentre si attendono i movimenti di altri deputat ...Sarà ora Palazzo Chigi a decidere eventuali nuove strette nei prossimi giorni. Conte: valutiamo misure aggiuntive per Natale «Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ...