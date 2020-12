A Napoli il Covid non ferma l’asta di beneficenza di Sepe. Il cardinale: Troppi poveri, giusto e doveroso farla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna l’ormai tradizionale asta di beneficenza voluta dall’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. L’iniziativa sarà illustrata domani alle ore 10,30, nel salone di rappresentanza del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina. Durante la conferenza saranno illustrate le ragioni dell’asta di beneficenza 2020 e presentati i tanti doni che saranno poi battuti. Regali inviati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal Prefetto di Napoli Marco Valentini, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e dallo stesso cardinale Sepe. “Ho riflettuto molto sull’opportunità di tenere anche ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna l’ormai tradizionale asta divoluta dall’Arcivescovo diCrescenzio. L’iniziativa sarà illustrata domani alle ore 10,30, nel salone di rappresentanza del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina. Durante la conferenza saranno illustrate le ragioni deldi2020 e presentati i tanti doni che saranno poi battuti. Regali inviati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal Prefetto diMarco Valentini, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di, Luigi de Magistris, e dallo stesso. “Ho riflettuto molto sull’opportunità di tenere anche ...

HuffPostItalia : Shopping selvaggio malgrado il Covid: stesse immagini da Bologna a Napoli - ciropellegrino : #Merkel mette la Germania in #Lockdown. #Conte invece sta col pandoro in bocca (Questa è #Napoli stasera)… - ciroliviero : Covid, il fango su Napoli e la verità dei numeri - annmavi : RT @rep_napoli: Covid, vaccino: in Campania 135.890 dosi Pfizer [di Giuseppe del Bello] [aggiornamento delle 14:56] - juornoit : #Juorno #covid #sassaiola contro i carabinieri -