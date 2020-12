A fine 2019 il Covid non circolava a Roma: i risultati della ricerca del Gemelli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A fine 2019, il Covid non circolava a Roma. E’ il risultato di una ricerca degli infettivologi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Università Cattolica appena pubblicata su Clinical Microbiology and Infection. A differenza delle indagini sierologiche e del recente caso del bambino milanese diagnosticato lo scorso dicembre come affetto da morbillo e risultato invece positivo al SARS-CoV2 a una recente rianalisi del tampone faringeo, gli infettivologi del Policlinico Gemelli Irccs affermano con ragionevole certezza che di Covid non c’era traccia a Roma, né al Sud d’Italia alla fine dello scorso anno. Alla base di queste affermazioni, c’è una loro ricerca appena ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A, ilnon. E’ il risultato di unadegli infettivologi del Policlinico Universitario AgostinoIrccs - Università Cattolica appena pubblicata su Clinical Microbiology and Infection. A differenza delle indagini sierologiche e del recente caso del bambino milanese diagnosticato lo scorso dicembre come affetto da morbillo e risultato invece positivo al SARS-CoV2 a una recente rianalisi del tampone faringeo, gli infettivologi del PoliclinicoIrccs affermano con ragionevole certezza che dinon c’era traccia a, né al Sud d’Italia alladello scorso anno. Alla base di queste affermazioni, c’è una loroappena ...

E così a fine 2019 il peso demografico della regione si è ridotto a 5.712.143. E da maggio del 2020 è caduta sotto i 5,7 milioni. Premio di consolazione: la Campania resta la regione con l'età media ...

