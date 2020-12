A Circello l’Antica Trattoria Bacco promuove la “PIZZA SOLIDALE”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAarriva la ‘’. Arla è Nicola Garofalo, titolare del. “Le feste ormai sono alle porte, – spiega in una nota – con la consapevolezza che quest’anno saremo tutti costretti a viverle in modo diverso a causa di questo tragico momento storico che stiamo vivendo, e soprattutto molti anziani e persone si troveranno a passare le feste e il Natale da soli. Ed è per questo che è nata da parte deldil’idea dire la. Ci stiamo adoperando per tutto il periodo di feste – dice il titolare Nicola Garofalo – a far giungere alle ...